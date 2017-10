MONDIAL 2018 La Russie augmente le budget de 510 millions d'euros

Le budget de la Coupe du monde 2018 organisée par la Russie a été relevé de près de 34,5 milliards de roubles (510 millions d'euros) par un décret publié hier par le gouvernement russe.

Le budget pour l'organisation de la Coupe du monde va passer de 643,5 milliards de roubles (9,5 milliards d'euros) à 678 milliards de roubles (10 milliards d'euros), soit une augmentation de 5,4%, selon ce décret. Aucune raison n'a été fournie par Moscou qui a déjà fait évoluer à plusieurs reprises le budget du Mondial-2018 au cours de ces dernières années.

En février, la Russie avait ainsi annoncé avoir augmenté de 19 milliards de roubles le budget du Mondial, après l'avoir fait baisser de 30 milliards de roubles en juin 2015, en pleine crise économique. Sur les 678 milliards de roubles du budget de la Coupe du monde, 390 milliards (57,6%) viennent de fonds fédéraux et 91,9 milliards (13,6%) seront fournis par les régions russes, le reste du budget étant complété par des «entités juridiques et économiques», que ce soit des fonds privés ou provenant d'entreprises publiques. En obtenant l'organisation du Mondial-2018, la Russie s'est engagée à construire neuf stades et à en rénover trois autres dans les 11 villes hôtes de la compétition. De nombreuses rénovations d'infrastructures de transport et des constructions d'hôtels sont également prévues. Le Mondial 2018 aura lieu du 14 juin au 15 juillet prochains.