PAS DE MATCH AMICAL POUR LES VERTS LE 14 NOVEMBRE Encore une date FIFA ratée par la FAF

La sélection d'Iran, classée 26e mondiale, qualifiée pour le Mondial 2018, se trouvera en stage en Autriche à cette date-là et était prête à se déplacer, à ses frais, en Algérie, mais la FAF n'a pas donné suite à cette belle opportunité.

Alors que la FAF avait la possibilité de conclure un match amical pour le 14 novembre prochain, elle compte finalement faire l'impasse sur cette date FIFA, en raison de son incapacité à trouver un adversaire pour l'EN. Selon le site sportif LaGazetteduFennec.com, la sélection d'Iran s'est manifestée à travers son agent de match FIFA afin d'affronter les Verts, mais la FAF n'a pas jugé utile d'y donner suite. La sélection dirigée par Carlos Queiroz, classée 26e mondiale, qualifiée pour la prochaine Coupe du monde 2018, se trouvera en stage en Autriche à cette date-là et était prête à se déplacer, à ses frais, en Algérie. Sauf miracle de dernière minute, les Verts vont se contenter du match du Nigeria, le 10 novembre. Initialement, la FAF voulait un stage de longue durée à l'occasion des dates FIFA du 10 et 14 novembre prochains. Une occasion, pour le nouveau staff technique de faire connaissance avec le groupe et mettre en place un nouveau plan de travail sur le court et le moyen termes. Comme Rabah Madjer et son staff projettent de réunir le plus grande nombre possible de joueurs à Sidi Moussa, une liste de 29 joueurs est annoncée, cela aurait été l'occasion de faire une large revue d'effectif et dégager un groupe avec qui le staff composera dans la durée. Mais il fallait compter sans l'incapacité des dirigeants de la FAF à organiser un match amical. «Rabah Madjer voulait jouer une sélection africaine ou européenne, mais lors de la réunion du Bureau fédéral de la FAF, Hakim Medane a fait savoir qu'aucun match n'a été conclu», a confié une source interne à ce site. Et comme la date butoir des dépôts des demandes de matchs amicaux est fixée pour hier, tout porte à croire que l'Algérie fera l'impasse, comme les autres fois, excepté le match de la Guinée, sur la prochaine date FIFA du 14 novembre. Enfin, toujours selon cette même source, Madjer n'aurait pas jugé intéressante cette opportunité et la FAF n'a finalement pas exploré cette piste, préférant attendre la confirmation d'un adversaire africain qui finalement ne viendras pas... LaGazetteduFennec.com