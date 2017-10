PRIX FIFA 2017 M'Bolhi a voté Ronaldo, Alcaraz a préféré Neymar

En marge de la cérémonie qui a sacré Cristiano Ronaldo comme meilleur joueur de l'année avant-hier soir, la FIFA a dévoilé le détail des votes des sélectionneurs, capitaines et journalistes. L'Algérie a voté par son capitaine Raïs M'Bolhi et son désormais ex-sélectionneur Lucas Alcaraz. Si le gardien de l'EN avait vu juste en désignant Cristiano Ronaldo à la première place, il a voulu honorer un immense gardien en plaçant Luigi Buffon en seconde place. Lucas Alcaraz a pour sa part mis un trio qui a évolué en Espagne la saison dernière, en plaçant Neymar à la 1ère place suivi de Messi et de Sergio Ramos.