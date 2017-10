PSG, BARCELONE Quel choix fera Coutinho en hiver?

Après son transfert avorté cet été, Philippe Coutinho est toujours autant courtisé. Que doit faire le joueur de Liverpool pour son avenir? Maître à jouer de Liverpool, Philippe Coutinho a agité le mercato estival. En effet, le FC Barcelone était prêt à faire des folies pour le Brésilien afin de succéder à Neymar. Finalement, les Reds n'ont pas cédé et Coutinho est resté sur les bords de la Mersey. Néanmoins, son départ ne serait que partie remise. En effet, cet hiver, le FC Barcelone envisagerait de lancer une nouvelle offensive, mais c'est sans compter sur la présence du PSG dans ce dossier, également intéressé par Coutinho. Et si le PSG faisait un nouveau coup bas au FC Barcelone? Après Neymar, le club de la capitale souhaiterait devancer les Catalans pour Philippe Coutinho. En Espagne, on explique que le PSG aurait demandé au Brésilien de ne pas signer à Barcelone, alors qu'Antero Henrique a été aperçu avec le représentant du joueur de Liverpool. Toutefois, de son côté, Coutinho afficherait une préférence pour le Catalogne et le FC Barcelone, malgré la présence de son ami Neymar au PSG. Un dossier qui devrait animer les prochaines semaines...