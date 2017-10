US BISKRA La succession de Belatoui est ouverte

Quatre entraîneurs sont en lice afin de diriger la barre technique de l'US Biskra, en remplacement de Omar Belatoui, dont le départ s'est effectué à l'amiable à l'issue du match nul concédé samedi dernier à domicile face au MC Oran (2-2), dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris auprès de la direction du club des «Zibans». Il s'agit de Karim Khouda (ex-JS Saoura), Mohamed Mihoubi (ex-USM Blida), Nadir Leknaoui (ex-HB Chelghoum Laïd) et Youcef Bouzid (ex-NA Hussein Dey), précise la même source, soulignant que le président du club, Brahim Saou, devra trancher l'identité du futur entraîneur dans les prochains jours. Belatoui est le 5e entraîneur à quitter son poste depuis le début de l'exercice en cours après Mourad Rahmouni (JS Kabylie), François Bracci (DRB Tadjenanet), Younès Ifticène (USM El-Harrach) et Samir Boudjaârane (USM Blida). Le nouveau promu en Ligue 1 a entamé lundi un stage préparatoire à l'Ecole nationale des sports olympiques (Enso) d'El Bez de Sétif en vue du match en déplacement vendredi prochain sur le terrain de la JS Kabylie, dans le cadre de la 9e journée du championnat. Ayant retrouvé l'élite du football national l'été dernier, l'USB peine à trouver ses marques en Ligue 1 avec un bilan mitigé d'une victoire, deux nuls et quatre défaites.Les coéquipiers du gardien Si Mohamed Cédric comptent un match en moins à disputer sur le terrain de l'USM Alger. Au terme de la 8e journée, l'USB pointe à la 14e place du classement avec 5 points, juste devant l'USM El-Harrach (15e, 4 pts) et l'USM Blida (16e, 2 pts).