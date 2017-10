COMPLEXE SPORTIF D'ORAN Il sera livré dans les délais

La livraison du complexe sportif devrait se faire en fin d'année 2019

Pour le stade olympique, il devrait être livré en mars 2018, selon les assurances des responsables de la société chinoise chargée de la réalisation du complexe sportif d'Oran

Les travaux engagés au niveau des différentes infrastructures devant abriter les Jeux méditerranéens 2021 à Oran avancent très bien, a estimé avant-hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, tout en se montrant optimiste quant à la livraison de ces projets dans les délais impartis.

«Je suis de près l'évolution des travaux dans les différents chantiers du complexe sportif d'Oran qui abritera l'essentiel des compétitions sportives des Jeux méditerranéens et je dois dire que les choses avancent bien dans ce registre, ce qui nous permet d'être optimistes quant à la livraison des nouvelles infrastructures dans les meilleurs délais fixés», a déclaré Ould Ali en marge de la clôture du tournoi de l'amitié organisée par l'association «la Radieuse» à Oran.

Outre le stade olympique de 40.000 places, le complexe nautique, ainsi que la salle Omnisports et le village méditerranéen, seront tous au rendez-vous selon les délais impartis à la société chargée par la réalisation de ces ouvrages, a-t-il encore assuré. Pour le stade olympique, il devrait être livré en mars 2018, selon les assurances des responsables de la société chinoise qui se charge de la réalisation du complexe sportif d'Oran données au chef de l'exécutif de la ville, au cours d'une récente visite de ce dernier sur les lieux.

Concernant le complexe sportif dans sa totalité, il devrait être opérationnel en fin d'année 2019, soit deux années avant le début des Jeux méditerranéens que l'Algérie abritera pour la deuxième fois de son histoire.

Revenant sur l'évolution des travaux engagés au niveau des nouveaux stades en construction dans d'autres villes, à l'image d'Alger (Baraki et Douéra) et Tizi Ouzou, le responsable de la tutelle, tout en reconnaissant le retard accusé en la matière comparativement au stade d'Oran, a indiqué que, suite à des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a dégagé des enveloppes budgétaires pour lever toutes les entraves que rencontrent ces projets et les livrer dans les meilleurs délais.