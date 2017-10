EN ATTENDANT LA SIGNATURE D'UN PARTENARIAT AVEC L'ES SÉTIF Une académie pour le Real Valladolid

Le président Hassan Hamar était présent lors de cette cérémonie

Un accord d'association a été signé dimanche dernier à Alger, entre le Real Valladolid Espagne et l'entreprise Real Valladolid Algérie visant à former et sélectionner les jeunes talents et leur donner une chance pour se démarquer et partir jouer en Europe. Cette académie footballistique sera sous la supervision d'encadreurs algériens dirigés par l'ex-directeur technique national à la Fédération algérienne de football, Boualem Laroum. La cérémonie de signature a été marquée par la présence de responsables de l'Entente de Sétif, à leur tête Hacen Hamar, président du club qui devrait signer un accord d'association avec le Real Valladolid prochainement. Le responsable de l'académie «Real Valladolid Algérie», Mokrane Touaoula a indiqué que «le choix s'est porté sur l'ESS, car elle figure parmi les meilleurs clubs algériens et jouit d'une longue histoire footballistique, en sus d'être le seul club algérien à avoir participé au Mondial des clubs», ajoutant que «le club bénéficiera des services des meilleurs joueurs sélectionnés avant un éventuel départ en Europe».

Les termes de l'accord prévoient «une participation à des tournées avec le Real Valladolid pour permettre à ces joueurs de se faire remarquer et se faire sélectionner», a ajouté le même responsable. Pour sa part, le représentant officiel du programme international de l'académie Real Valladolid en Algérie, Ramon Jil, a affirmé que son club «entend asseoir et faire connaître sa philosophie footballistique et la transmettre aux jeunes talents, car a-t-il dit, nous avons notre propre façon de former et de jouer».

Pour ce qui est du choix de l'Algérie, M. Jil a indiqué que «l'Algérie est un pays du football, proche de nous géographiquement et dans lequel nous n'avons pas installé d'écoles». Exprimant son souhait de voir «durer cet accord le plus longtemps possible», le même responsable a indiqué que «les objectifs avec l'ESS n'ont pas encore été fixés».

De son côté, le directeur technique de l'académie d'Alger, Boualem Laroum, a indiqué que «le club dispose d'une philosophie de jeu qui ne diffère pas beaucoup de la méthode de jeu du joueur algérien.

Nous devons évoluer à mesure que les temps changent». «En Algérie, nous avons pris beaucoup de retard, côté technique, et nous nous sommes intéressés uniquement à la préparation physique. Je pense que cet accord nous apportera beaucoup de choses supplémentaires. Nous avons des compétences pour former les joueurs et nous procéderons à des échanges d'expériences avec les encadreurs de Valladolid d'une manière permanente et continue», a-t-il ajouté. Pour sa part, le président de l'ESS, Hacen Hamar, a fait part de sa disposition à coopérer avec le club espagnol. «Nous sommes disposés à travailler avec Valladolid, d'autant plus que l'ESS comprend environ 500 jeunes talents au sein de l'académie de l'Entente.

Nous avons tous les moyens logistiques et équipements. Nous sommes sur le point de créer un centre d'entraînement et deux hôtels propres au club», a indiqué Hamar.

«Certes, nous mènerons un partenariat gagnant-gagnant. Si un joueur de l'académie fait ses preuves, l'ESS le recrutera, puis, ce même joueur décrochera son opportunité de partir à l'étranger. Nous avons de formidables talents, mais nous manquons de formation, et ce à quoi, nous aspirons à travers le partenariat que nous allons signer avec le club espagnol», a-t-il encore indiqué.

Par ailleurs, l'ancien attaquant de l'ESS, Farid Touil, a été désigné responsable des relations extérieures de l'entreprise «Real Valladolid Algérie» qui comprend 12 encadreurs et prendront en charge, chacun, 20 joueurs répartis selon la catégorie d'âge et le niveau.

Le club possède une académie en Tunisie et s'apprête à fonder une autre au Maroc ainsi que dans d'autres pays en Afrique.