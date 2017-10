LE STADE DU 5-JUILLET SERA RÉOUVERT DANS 10 JOURS Les derbys algérois dans l'attente

Par Saïd MEKKI -

La pelouse du stade olympique semble en très bon état cette semaine

Le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, est le premier à applaudir la réouverture de ce temple pour épurer les matchs en retard et en particulier celui prévu contre l'USMA dont les responsables du MCA en font un «principe».

Le stade olympique du 5-Juillet, fermé depuis près d'un mois, sera opérationnel «dans une dizaine de jours», a déclaré, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali avant-hier soir à Oran, en marge de la clôture du tournoi de l'amitié organisé par l'association «La Radieuse». Pour le premier responsable du secteur sportif: «Les travaux de réhabilitation de la pelouse touchent à leur fin. A priori, le stade du 5-Juillet sera rouvert dans une dizaine de jours», a-t-il déclaré. Une simple opération de calcul montre que le stade pourrait donc être prêt pour le prochain derby algérois devant opposer le MC Alger au Paradou AC, prévu exactement le 3 novembre prochain, même si cette rencontre pourrait se dérouler au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Mais, parce qu en Algérie, il y a toujours un mais, on se demande si l'office du Complexe olympique donnera son feu vert à cette date ou pas? La nuance entre être opérationnel et être rouvert est donc bien à prendre en compte. Il est évident que le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, est le premier à applaudir la réouverture de ce temple pour épurer les matchs en retard et en particulier celui prévu contre l'USM Alger dont les responsables du Mouloudia d'Alger en font un «principe». Le directeur sportif des Vert et Rouge, Kaci Saïd et le coach Casoni, refusent de jouer le prochain derby contre les voisins Rouge et Noir en dehors du stade du 5-Juillet.

L'argument est très simple pour les responsables du MCA qui font remarquer que justement ni eux ni les responsables de l'USMA et encore moins le ministre de la Jeunesse et des Sports lui-même, ont refusé que ce derby soit domicilié au stade Bologhine. Le facteur «sécurité» est d'importance capitale. Par ailleurs, les responsables du MCA refusent même de jouer ce match, y compris au stade du 5-Juillet, le 7 novembre prochain. L'argument du Mouloudia est le fait de disputer un derby contre le PAC trois jours avant celui de l'USMA. Et c'est pourquoi les Vert et Rouge demandent de jouer ce match le 21 novembre. Reste maintenant à la Ligue de voir d'abord avec l'OCO pour connaître la date réelle d'ouverture du stade pour programmer les matchs en retard. Autre que ces deux derbys algérois MCA-PAC et MCA-USMA, deux autres affiches algéroises sont prévues en cette fin du mois d'octobre et pour le début du mois de novembre. Le premier est prévu pour ce samedi 28 octobre opposant l'USMA au CRB, pour le compte de la 9e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis. Selon le programme établi par la LFP, cette affiche est prévue au stade Omar-Hamadi de Bologhine à 17h. Pour le compte de ce même round, un autre derby algérois est programmé su stade Omar-Hamadi de Bologhine opposant le PAC à l'USMH et qui est prévu à 16h. Enfin, pour le compte de la 10e journée, le derby USMH-NAHD, prévu le 4 novembre, n'a pas encore été domicilié selon le programme affiché par la LFP sur son site. En tout cas et suivant l'affirmation du ministre, l'imminente réouverture du stade olympique soulagera en particulier les responsables de la Ligue de football professionnel qui éprouvent des difficultés pour domicilier les six clubs de la capitale évoluant en Ligue 1, surtout après la non-homologation du stade 1er-Novembre de Mohammadia (El Harrach). Deux stades seulement (Omar-Hamadi et 20-Août) abritent les matchs des six clubs en question depuis le début de cet exercice, rappelle-t-on. Espérant, toutefois, que cette fois-ci cette réouverture du stade serait la dernière.

Et à en croire justement le premier responsable du secteur, à savoir le ministre de le Jeunesse et des Sports, il a assuré qu'il «n'y aura désormais aucune négligence, et que la nouvelle pelouse sera soigneusement entretenue à l'avenir». «Je m'engage à ce que le même scénario ne se répète plus. Les responsables de ces graves négligences ont été sanctionnés, en étant relevés de leurs fonctions. Ça donnera à réfléchir à l'avenir à leurs successeurs», a encore noté le ministre, qui a insisté sur la nécessité d'assurer un entretien permanent de la nouvelle pelouse. Voilà qui est très clair.