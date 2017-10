CAN 2017 DE VOLLEY-BALL L'Algérie assure la 1ère place de poule

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) a pris la première place du groupe D, en dominant son homologue rwandaise sur le score de 3 sets à 0 (25-18,25-22, 25-23), pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe D disputée avant-hier au Caire. Le «Six» algérien qui termine invaincu la phase de poule après les deux premières victoires décrochées face au Botswana et le Tchad sur les mêmes scores de 3 sets à 0, s'adjuge la première place du groupe avec 9 points, devant le Rwanda deuxième qualifié pour les quarts de finale avec 6 points.

Au total, 14 pays prennent part au Championnat d'Afrique qui se poursuit jusqu'au 29 octobre au Caire. Les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) seront qualifiés pour les quarts de finale et les trois premiers du classement final assureront leur qualification au Mondial 2018 prévu du 10 au 30 septembre en Italie et Bulgarie.