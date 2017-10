CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Le GSP s'impose devant Al-Ahly

Les basketteurs algériens du GS Pétroliers se sont imposés face à leurs homologues émiratis d'Al Ahly sur le score de 110 à 75, mi-temps:51-39, en match comptant pour la 1ère journée du groupe C du Championnat arabe des clubs champions de basket-ball, disputé avant-hier à Salé (Maroc). En match d'ouverture du tournoi disputé lundi, le club organisateur, AS Salé, s'est imposé devant Al-Fath (Arabie saoudite) sur le score de 95 à 57. Pour sa deuxième sortie, prévue hier soir, le GS Pétroliers devait être opposé à l'AS Salé, avant de terminer la phase de poule face à Al-Fath samedi à partir de 15h. Douze clubs répartis en trois groupes (A, B, C) prennent part à la 30e édition du Championnat arabe des clubs champions qui se poursuit jusqu'au 2 novembre à Salé (Maroc). Le groupe A est composé d'Al-Jazira (Egypte), du FUS Rabat (Maroc), de la JS Manazeh (Tunisie) et du Mahreq (Bahreïn), alors que la poule B comprend Al-Gharrafa (Qatar), Nazoua (Oman), les FAR Rabat (Maroc) et Homentmen (Liban). Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront aux quarts de finale.