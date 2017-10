CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS DE HANDBALL (DAMES) Le GS Pétroliers concède une deuxième défaite

Les handballeuses algériennes du GS Pétroliers ont concédé une deuxième défaite au Championnat d'Afrique des clubs champions (dames), en s'inclinant devant les Congolaises d'ABO-Sport sur le score de 22 à 35, pour le compte de la 2e journée du groupe A disputé avant-hier à Hammamet (Tunisie). Le GSP avait déjà essuyé une première défaite dans le tournoi samedi face aux Camerounaises du FAP HB 27 à 20. Dans le deuxième match du groupe A, le FAP Cameroun s'est imposé devant l'Africa Sport de Côte d'Ivoire (27-24). Les Algériennes devaient jouer leur troisième et dernier match de poule face aux Ivoiriennes de l'Africa Sport hier. Le groupe B est composé de 4 équipes: Primeiro De Agosto (Angola), Bandama FC (Côte d'Ivoire), HC Vainqueur (RD Congo) et l'ASF Sfax (Tunisie). Le championnat d'Afrique des clubs de handball dames se déroule dans trois salles: Hammamet, Nabeul et Bein Khiar. La finale du tournoi continental féminin est prévue le dimanche 29 octobre.