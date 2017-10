CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017 DE GOAL-BALL Les Algériens visent les Mondiaux de Suède

Auréolée de son nouveau titre africain acquis dernièrement en Egypte, la sélection algérienne a été accueillie avant-hier à l'aéroport international d'Alger par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, à son retour du Caire.

La sélection algérienne de goal-ball, sacrée championne d'Afrique en Egypte aussi bien chez les messieurs que chez les dames visera désormais plus haut lors des prochains rendez-vous, notamment les Championnats du monde 2018 en Suède. «Comme toujours, nous sommes contents d'avoir bien représenté l'Algérie sur le plan international, et nous sommes d'autant plus heureux que notre parcours a été un sans-faute, puisque nous avons remporté la totalité de nos matchs, jusqu'en finale, où nous avons battu l'Egypte, pays organisateur du tournoi, pour défendre notre titre» a déclaré l'entraîneur de l'équipe masculine, Djafar Ould-Yahia, dont l'ambition semble grandissante. «Nous étions champions d'Afrique en titre et le fait d'avoir bien défendu notre titre en Egypte nous pousse à viser plus haut, notamment, lors des prochains Championnats du monde, prévus en juin 2018 en Suède, et pendant lesquels nous espérons réussir d'autres bons résultats, pour continuer à bien représenter les couleurs nationales» a ajouté Ould-Yahia. Auréolée de son nouveau titre africain acquis dernièrement en Egypte, la sélection algérienne a été accueillie avant-hier à l'aéroport international d'Alger par le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) El Hadi Ould Ali, à son retour du Caire. L'entraîneur de l'équipe masculine a assuré que «la défense de ce titre continental n'a pas été facile, car les équipes africaines ont beaucoup progressé depuis la précédente édition», organisée et remportée par l'Algérie, ce qui selon lui «a nécessité beaucoup de sacrifices pour aller au bout». Même son de cloche du côté de Mohamed Bentahat, son homologue de l'équipe féminine, ayant assuré que son «prochain objectif sera les JO de 2020» à Tokyo. «Nous avons profité de ces championnats d'Afrique pour lancer quatre nouvelles joueuses en équipe première. Elles n'ont que 19 ans et l'objectif immédiat consiste à leur faire gagner un maximum d'expérience, en prévision des prochaines olympiades au Japon» a-t-il expliqué. Cette nouvelle vague de joueuses est composée de Salhi Nafissa, Boutaghane Soraya, Slimi Saliha et Amar-Guella Fatiha, qui pour leur première participation à un grand tournoi continental ont décroché le titre suprême. De leur côté, les anciennes joueuses étaient quasi unanimes à reconnaître que ce nouveau titre africain a «meilleur goût que le précédent», qui, pourtant a été remporté en Algérie. «Ramener le titre de l'étranger, ce n'est pas comme le gagner à domicile. C'est complètement différent, surtout si c'est le pays organisateur qu'on a battu en finale, devant son propre public. Je suis bien placée pour le dire, car j'ai connu les deux sacres. Donc, je peux faire la comparaison» a expliqué la capitaine d'équipe, Bourouba Saïda. Pour sa part, le ministre Ould Ali s'est réjoui de ce double sacre continental, affirmant que c'est toujours un plaisir de voir des athlètes algériens hisser haut le drapeau national. Le MJS a profité de l'occasion pour réitérer, devant les journalistes, le soutien indéfectible du gouvernement au sport national, ainsi qu'aux personnes qui le font, qu'ils soient athlètes ou encadreurs. Le goal-ball est une discipline paralympique, destinée à des athlètes ayant une vue déficiente.