LEAGUE CUP Slimani et Mahrez décisifs contre Leeds

Leicester City continue son parcours en League Cup avec une victoire 3-1 contre Leeds et Slimani inscrit son 4e but dans la compétition alors que Mahrez est de nouveau décisif. Leeds ouvre la marque grâce à un magnifique but d'Hernandez en pleine lucarne sur une frappe presque anodine à l'entrée de la surface (26') mais les Foxes vont égaliser grâce à Iheancho à la suite d'une balle contrée après un appel dans l'axe de Slimani (30'). Par la suite Damaray Gray trouve la transversale et Slimani chipe une balle alors que le gardien sortait loin de sa cage, mais sa balle en retrait est mal exploitée par King. Toujours en seconde mi-temps, Slimani aura une occasion de la tête mais il la rate totalement alors qu'il était seul face au but (59'). Leicester va finir par faire la décision en seconde période, cinq minutes après l'entrée en jeu de Ryad Mahrez. Si c'est Islam Slimani qui transforme un centre d'Iheanacho au second poteau, c'est Mahrez qui débute l'action en trouvant Ibora qui lance le Nigerian sur l'aile gauche, Slimani surprend Maguire en démarrant à toute vitesse dans son dos pour être à la réception du centre et marquer le but du 2-1. C'est ensuite Mahrez qui termine le travail, grâce à sa spéciale, débordement à droite, crochet, course et ballon enveloppé dans le petit filet opposé à la 88e minute.