LIGUE 2 MOBILIS - 8E JOURNÉE : JSMS-ASAM ET MOB-RCR À L'AFFICHE Le podium en jeu

Des matchs à six points, aussi bien pour les clubs du haut du tableau que pour les équipes relégables, et pendant lesquels tout résultat positif sera bon à prendre, car susceptible d'être décisif au moment du décompte final.

Les chocs MO Béjaïa-RC Relizane et JSM Skikda-AS Aïn M'lila, entre ténors du championnat du championnat de Ligue 2 Mobilis, seront à l'affiche de la 8e journée, prévue demain et qui sera marquée par un autre chaud duel dans le bas du tableau, entre l'Amel Boussaâda (13e) qui reçoit le GC Mascara (15e). Des matchs à six points, aussi bien pour les clubs du haut de tableau que pour les équipes relégables et pendant lesquels tout résultat positif sera bon à prendre, car susceptible d'être décisif au moment du décompte final, que ce soit pour l'accession en Ligue 1 ou pour le maintien en Ligue 2. Une situation qui devrait donner à l'avantage du terrain et au soutien du public toute son importance dans ces matchs couperets, car susceptibles d'apporter aux clubs recevant le petit plus à même de les aider à engranger les trois points. Autres matchs qui devraient valoir le détour au cours de cette 8e journée, les chocs MC El Eulma-WA Tlemcen, MC Saïda-JSM Béjaïa et CA Batna-ASO Chlef. Des duels entre six anciens pensionnaires de l'élite, qui même en occupant un classement relativement moyen en ce moment, ne désespèrent pas de se relancer dans la course aux premiers rôles et pourquoi pas faire partie du petit lot qui retournera en Ligue 1 l'an prochain. Là encore, vu que le niveau de ces équipes est quasi identique, l'avantage du terrain et le soutien du public devraient faire pencher la balance en faveur des clubs recevants.

De leur côté, les mal classés le RC Kouba et le CRB Aïn Fakroun auront à faire sans doute le plus dur au cours de cette 8e journée, car non seulement il tardent à prendre leur envol, mais ils seront appelés à jouer en déplacement, chez des adversaires qui se montrent souvent intraitables à domicile. Les Koubéens (16es) iront en effet chez le CA Bordj Bou Arréridj (10e), au moment où les «Tortues» seront accueillies par l'ASM Oran (7e) et avec l'intention de profiter de leur mauvaise fortune.