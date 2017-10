LIVERPOOL Le prix de Coutinho dévoilé

C'était l'un des dossiers les plus chauds du dernier mercato d'été. Le FC Barcelone avait insisté pour recruter Phillipe Coutinho et le milieu offensif brésilien de 25 ans avait réclamé de quitter Liverpool (son contrat expire en 2022). Finalement, il est resté du côté d'Anfield et a inscrit quatre buts lors des huit dernières rencontres toutes compétitions confondues. De grandes performances qui ne passent pas inaperçues en Catalogne. Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça frapperaient toujours à la porte de Liverpool afin de recruter l'international brésilien. Mais les dirigeants des Reds ont refroidi les espoirs des Blaugrana, en dévoilant le prix pour le joueur: 150 millions d'euros!