MONDIAL U17 Mali-Espagne aujourd'hui en demi-finale

Finaliste de la précédente édition, le Mali a l'occasion de faire au moins aussi bien s'il vient à bout de l'Espagne aujourd'hui (15h30) à Navi Mumbai, en Inde, en demi-finale du Mondial 2017 des moins de 17 ans. Après avoir déroulé contre l'Irak en 8e (5-1) et pris le meilleur sur le Ghana en quart (2-1), les Aiglonnets se retrouvent cette fois confrontés à une opposition encore plus corsée, même si l'Espagne n'a plus atteint la finale depuis 2007. Comme le Mali, la Rojita a commencé son Mondial par une défaite (1-2 face au Brésil), mais elle a ensuite tout écrasé sur son passage, notamment le Niger (4-0) en phase de groupes, la France en 8es (2-1) puis l'Iran (3-1) en quart. Avec 12 buts marqués contre 15 pour le champion d'Afrique des U17, l'Espagne impressionne moins offensivement mais elle a encaissé moins de buts (4 contre 6 pour le Mali). L'issue de cette demie entre ces deux places fortes du football de jeunes toujours en quête d'un premier sacre au Mondial U17 s'annonce incertaine.