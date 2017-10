RC STRASBOURG Saâdi parmi les flops de la Ligue 1

Après ses 14 buts inscrits en Jupiler League avec Courtrai la saison dernière, l'international algérien (une sélection), Idriss Saâdi, était attendu comme le buteur numéro un du promu. Force est de constater qu'il a du mal à répondre aux attentes de son club et de son entraîneur malgré le 1,5 million d'euros dépensé pour l'acquérir. Avec seulement un but face à Montpellier à la mi-août en sept rencontres (toutes débutées en tant que titulaire et unique attaquant de pointe), il s'est blessé début octobre et a laissé sa place dans le Onze au profit de Da Costa et Terrier, qui forment une attaque à deux pointes. Ce nouveau schéma coïncide avec le regain de forme de Strasbourg qui a obtenu un nul face à l'OM et une victoire à Nice.