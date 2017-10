LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE : MCO-ESS, BELLE EXPLICATION ENTRE PRÉTENDANTS Les Sanafir pour conforter la place de leader

Belkheïr et ses partenaires ont une grande volonté de maintenir cette dynamique

Le leader «surprise», qui reste sur un match nul décroché à Alger face au CRB, partira avec les faveurs du pronostic eu égard au visage affiché par les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani à domicile depuis le début de la saison.

Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine, tentera de préserver son acquis en accueillant l'Olympique Médéa. Auteur d'une série presque sans faute, le CSC (1er, 17 pts) aura à coeur de rester sur son nuage en s'offrant cette fois-ci l'OM (9e, 10 pts) dans un match qui devrait revenir, a priori, aux locaux. Le leader «surprise», qui reste sur un match nul décroché à Alger face au CRB (0-0) partira avec les faveurs du pronostic eu égard au visage affiché par les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani à domicile depuis le début de la saison.

De son côté, la formation de Médéa, vainqueur à domicile de la JS Saoura (2-0) ne compte pas effectuer le voyage à l'Est en victime expiatoire, elle qui a déjà accroché en déplacement le MC Alger (0-0) et l'ES Sétif (0-0).

Le Paradou AC (2e, 14 pts), véritable surprise de ce premier quart de la compétition, a déjoué tous les pronostics en occupant conjointement la 2e place en compagnie de la JSS et du CRB. Les coéquipiers du gardien de but Taoufik Moussaoui accueilleront l'USM El Harrach (15e, 4 pts) dans un «petit derby» entre deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. Si le PAC compte rester collé au peloton de tête, l'USMH ambitionne de quitter la zone rouge. Les Harrachis ont encore une fois montré leurs limites avant-hier soir contre l'USM Alger en s'inclinant 2-0. La mission des coéquipiers de Hadj Bouguèche s'annonce extrêmement difficile. Le MC Oran (5e, 13 pts), qui reste sur deux matchs nuls de rang, recevra l'ES Sétif (6e, 12 pts) dans un «classique» qui promet.

Les Sétifiens, champions en titre, auront à coeur de refaire leur retard sur le leader et cela passera inéluctablement par un bon résultat à Oran. La JS Kabylie positionnée à la 7e place avec 11 points, jouera à domicile face à l'US Biskra (14e, 5 pts).

L'USB, sous la conduite de son nouvel entraîneur, Rachid Bouarrata, aura une mission difficile à Tizi Ouzou face à une équipe de la JSK appelée à réagir suite à sa défaite face au MCA (2-0).



Programme des matchs:

Demain à 16h:

JSK-USB

MCO-ESS

PAC-USMH

CSC-OM

Samedi 28 octobre:

USMB-MCA (16h)

NAHD-USMBA (16h)

USMA-CRB (17h)

JSS-DRBT (18h).