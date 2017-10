TOUR D'ALGÉRIE 2017 DE CYCLISME Le Tunisien Nouisri remporte la 20e édition

Ce Tour d'Algérie 2017 a vu la participation de 73 coureurs

L'édition 2017 du Gtac aura tenu en haleine tous les amoureux de la petite reine. Le suspense a été à son paroxysme car il aura fallu attendre l'ultime étape pour connaître le grand gagnant de la 20e édition.

La Tunisien Ali Nouisri est le nouveau roi du Tour d'Algérie de cyclisme (TAC). Le champion d'Afrique a glané avant-hier l'édition des oasis à l'issue de la 7e étape disputée entre M'sila et Biskra (177km). Une dernière course remportée par l'Algérien, Ayoub Kerrar, du Vélo Club Sovac (VCS). L'édition 2017 du Tour d'Algérie de cyclisme aura tenu en haleine tous les amoureux de la petite reine. Le suspense a été à son paroxysme car il aura fallu attendre l'ultime étape pour connaître le grand gagnant du TAC, le 20e du nom. Pour leur dernière sortie sur les routes algériennes, les 50 cyclistes présents sur la ligne de départ ont entamé la course tambour battant. Dès le 10e kilomètre, 8 coureurs ont pris l'initiative de sortir du peloton. De leur côté, les deux prétendants au sacre final, à savoir, l'Algérien, Azzedine Lagab, du GS Pétroliers et le Tunisien, Ali Nouisri, ainsi que leurs camarades sont restés tapi dans le paquet de cyclistes guettant la moindre attaque. Tablant est une victoire d'étape, le groupe parti en échappée a ensuite accentué son avance pour compter 8 minutes d'avance sur les autres participants. Au premier sprint intermédiaire, disputé à Ben Srour (41e km), Ayoub Kerrar (VCS) a été le plus rapide. Kerrar, encore lui, a réussi à passer devant au deuxième sprint intermédiaire concouru à Bir Naâm (105e km). A l'image des étapes précédentes, le peloton a réduit l'écart considérable à l'approche de l'arrivée. Dans les derniers yards, le duel tant attendu entre Lagab et Nouisri a finalement eu lieu dans un sprint d'anthologie où le dernier mot est revenu au Tunisien. Champion d'Afrique en titre, Nouisri étoffe son palmarès avec le tour d'Algérie. «Je remercie Dieu d'avoir récupéré le maillot jaune dans cette dernière journée. Il fallait absolument que je passe la ligne d'arrivée avant Lagab, j'ai réussi à le faire grâce à mes coéquipiers et mon entraîneur», nous a déclaré le grand vainqueur du jour. Pour sa part, l'entraîneur de l'Equipe nationale tunisienne, Ahmed Meraihi, n'a pas caché sa joie après la victoire de son athlète. «Je félicite la Tunisie pour ce sacre car c'est la première fois qu'un Tunisien remporte le Tour d'Algérie. Nous sommes très contents de ce résultat car nous avons une équipe jeune qui a bien travaillé pour honorer les couleurs nationales. Nous avons été supérieurs tactiquement en dépit de la présence d'adversaires de valeur à l'image du GS Pétrolier et du Vélo Club Sovac», nous a-t-il déclaré. Pour ce qui est des autres distinctions de cette compétition, elles ont toutes été gagnées par des Algériens. Yacine Hamza (GSP) a pris le maillot vert de meilleur sprinteur, alors que le maillot blanc de meilleur espoir (U23) a fini sur les épaules de Abderrahmane Mansouri. Après avoir perdu le titre en individuel, le Groupement sportif des pétroliers se console avec le titre par équipe. Les protégés de Khalil Tamarent devancent l'équipe nationale tunisienne élite et l'Equipe nationale du Maroc. Quant à Ayoub Kerrar, il aura eu le mérite d'offrir à l'Algérie sa 6e victoire dans ce tour après avoir parcouru les 177 km en 3h46m21s. «Cette étape a été la plus dure et la plus longue de toute la compétition avec ces 177 kilomètres. Mon objectif premier était de gagner l'étape, j'ai donc attaqué dès les premiers kilomètres. A dix kilomètres de l'arrivée mes adversaires ont tenté de prendre la victoire, mais j'ai réussi à m'imposer au sprint», s'est réjoui le vainqueur de l'étape du jour qui a le mérite d'avoir conduit une échappée de plus de 160 kilomètres. Pour rappel, ce Tour d'Algérie 2017 a vu la participation de 73 coureurs, au départ, représentant 8 clubs, dont 4 algériens, ainsi que 4 sélections nationales (Maroc, Tunisie, Syrie et Jordanie). La caravane a fait une boucle de plus de 1000 kilomètres à travers 6 wilayas du Sud algérien. Le prochain rendez-vous avec la petite reine aura lieu à l'occasion du Grand Prix international de la ville d'Alger prévu du 31 octobre au 3 novembre.