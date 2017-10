DEUX STAGES PAR MOIS POUR LES LOCAUX Un vrai casse-tête pour Kerbadj

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs locaux auront-ils enfin leur chance avec Rabah Madjer?

L'annonce du sélectionneur de l'Equipe algérienne, Rabah Madjer, d'organiser deux stages par mois pour les joueurs locaux constitue un véritable casse-tête pour la Ligue de football professionnel (LFP) dirigée par Mahfoud Kerbadj. D'ailleurs, des présidents des clubs ont déjà manifesté leur désapprobation de cette idée arguant la gêne qu'auraient leurs staffs techniques pour assurer de bons résultats en l'absence de plusieurs titulaires. Il faut remarquer que ces réactions négatives interviennent, alors qu'on est presque au quart du championnat où l'enjeu est moindre que celui de fin de saison. Et la question qui se pose donc d'elle-même est: Quelles seraient les réactions des présidents des clubs ainsi que des techniciens, lorsque la compétition tirerait à sa fin avec les enjeux des premières places qualificatives à des compétitions régionales et continentales ainsi que du titre de champion sans oublier surtout la relégation? Mais bien avant cette échéance, la LFP se trouve déjà avec des problèmes de matchs retard, pour indisponibilités d'enceintes sportives. Que dire alors, lorsqu'on sait qu'il y aurait la CAN 2019, les coupes africaines des clubs, la coupe d'Algérie et ce, sans oublier les dates FIFA pour les Verts. Du côté des responsables des Verts, on penserait certainement à prendre la précaution de ne pas convoquer plus de trois joueurs par club pour éviter l'application de la réglementation permettant aux clubs concernés par la présence de plusieurs joueurs au sein des Verts pour demander le report de leurs matchs respectifs. Mais, là, il faut aussi voir les conséquences de cette décision: certains joueurs aptes à figurer dans la liste perdraient le privilège de s'y retrouver faute de quotas! Le paradoxe est le fait que ce sont ces mêmes responsables (dirigeants et techniciens) qui demandaient la sélection des joueurs locaux. Et aujourd'hui que le staff technique des Verts composé du trio Madjer-Ighil-Menad, accède à cette demande, on lève les boucliers?!... Il faut donc vraiment savoir ce qu'on veut! A moins qu'une réunion ne soit organisée entre le staff technique des Verts et les techniciens de la Ligue 1 et 2 sous l'oeil vigilant de l'expérimenté DTN, Saâdane pour discuter sur la problématique et trouver des solutions adéquates. Telle par exemple, la répartition des tâches de la préparation des joueurs en l'élargissant aux techniques des clubs. C'est-à-dire qu'un programme soit initié pour que les entraîneurs des clubs aient des programmes spécifiques pour certains de leurs joueurs afin de compléter le travail du staff technique et ainsi réduire la cadence des regroupements des locaux et tout le monde serait gagnant. Encore faut-il préciser pourquoi les différents staffs techniques des Verts choisissaient les joueurs expatriés? La réponse tout le monde la connaît: car ces joueurs sont bien préparés dans leurs clubs respectifs. Les responsables des clubs algériens se doivent d'abord d'inciter leurs joueurs à s'entraîner plus sérieusement avec un temps de préparation bien important pour que l'organisation des stages des locaux soit réduite voire annihilée. Alors que chacun prenne d'abord ses responsabilités pour que notre football puisse évoluer dans les normes et ainsi la Ligue de football pourrait mieux gérer les championnats dits professionnels et la coupe d'Algérie.