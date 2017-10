Bouazza et Tours sortent Nantes

Nantes a été surpris à Tours, lanterne rouge de Ligue 2, le 3e de Ligue 1 s'est fait sortir par la lanterne rouge de Ligue 2. Les Canaris, invaincus depuis la 2e journée de L1, ont été sèchement battus (3-1), certes avec une équipe «bis», mais contre des Tourangeaux qui n'avaient pourtant plus gagné un seul match depuis le début du mois d'août. Avec Haris Belkbla et Hameur Bouazza au coup d'envoi, les Tourangeaux n'ont eu besoin que des 20 premières minutes pour enregistrer leur première victoire de la saison. Bouazza marquant d'une tête décroisée le but du 3 à 0 à la 19e minute. La situation est improbable, puisque Tours, bien que pire équipe de L2, sera l'unique représentant hors Ligue 1 en 8e de finale, les trois autres clubs de Ligue 2 ayant été éliminés, tout comme le Red Star, Petit Poucet issu de National 1.