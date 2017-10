ALGÉRIE-NIGERIA Bounedjah et Benlamri convoqués

Le défenseur Djamel Benlamri (Al Shabab, Arabie saoudite) et l'attaquant Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar) figurent bien dans les plans de Rabah Madjer. Le club saoudien d'Al Shabab a annoncé hier la convocation de son défenseur, Djamel Benlamri (27 ans) pour le prochain match des Verts contre le Nigeria. Pour rappel, l'ancien international espoirs, qui joue en Arabie saoudite depuis la saison dernière, a été présélectionné par Georges Leekens pour la CAN 2017, ainsi que par Vahid Halilhodiæ quand il était sélectionneur. Baghdad Bounedjah (25 ans) fait également son retour en sélection, lui qui comptabilise déjà 29 buts en 28 rencontres en Qatar Stars League depuis son arrivée au Sadd en 2016, un ratio impressionnant de plus d'un but par match.