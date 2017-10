AS MONACO Ghezzal forfait contre Bordeaux

L'ailier international algérien de l'AS Monaco Rachid Ghezzal, blessé à la cuisse gauche, va rater son quatrième match de rang, à l'occasion du déplacement sur le terrain des Girondins Bordeaux aujourd'hui (16h algériennes), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 française, a rapporté hier les médias locaux. Le joueur algérien de 25 ans, arrivé l'été dernier du côté du Rocher en provenance de l'Olympique Lyon, est contraint encore une fois de déclarer forfait après avoir fait l'impasse sur le match à Lyon (défaite 3-2) et Caen (victoire 2-0) en championnat, et la réception des Turcs de Besiktas (défaite 2-1) dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions. Outre Ghezzal, le champion de France en titre sera également privé des services de son buteur maison le Colombien Radamel Falcao. L'ancien joueur de l'Olympique Lyon, auteur d'un but et une passe décisive depuis le début de l'exercice en cours, n'était pas loin de prolonger dans le Rhône en fin de saison dernière. Les deux parties s'étaient accordées sur un salaire mensuel avoisinant les 280 000 euros hors bonus, mais une mésentente de dernière minute avait fait capoter l'affaire. L'AS Monaco occupe la deuxième place au classement du championnat avec 22 points, à quatre longueurs du leader, le Paris SG.