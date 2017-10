CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR (GR.OUEST) Un match à huis clos pour le SA Mohammadia

Le SA Mohammadia a écopé d'un match à huis clos, et sera ainsi privé de son public lors de la réception du CRB Benbadis, aujourd'hui à Mohammadia (15h), indique la Ligue nationale du football amateur sur son site officiel. Cette sanction fait suite aux incidents ayant émaillé la précédente rencontre du SAM qui s'était incliné sur le terrain de l'IRB El Kerma (1-0), samedi passé dans le cadre de la 6e journée du championnat national amateur (Gr.Ouest). Au cours de cette rencontre, des supporters du SAM ont envahi le terrain à la mi-temps, causant un retard important dans le démarrage de la deuxième mi-temps. Après six journées de compétition, le SAM occupe la deuxième place au classement en compagnie de l'ASM Maghnia, l'ESM Koléa et l'US Remchi. Le quatuor accuse un retard de six points sur le solide leader, l'ES Mostaganem.