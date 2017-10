COUPE DU MONDE U17 Abid Charef quatrième arbitre de la finale Angleterre-Espagne

L'arbitre international algérien Mehdi Abid Charef sera le quatrième arbitre de la finale de la Coupe du monde des U17 devant opposer l'Angleterre à l'Espagne ce soir (20h locales) à Calcutta (Inde), a indiqué la Fédération internationale de football avant-hier. Abid Charef avait déjà officié avec son compatriote Abdelhak Etchiali (arbitre assistant) trois matchs du Mondial dont le quart de finale entre le Mali et le Ghana. La finale entre l'Angleterre et l'Espagne sera dirigée par un trio paraguayen sous la conduite d'Enrique Cares, assisté de ses deux compatriotes Eduardo Cardozo et Juan Zorrilla. L'Angleterre s'est qualifiée pour la finale aux dépens du Brésil (3-1) et l'Espagne a sorti le Mali sur le même score en demi-finales disputées mercredi à Calcutta. Le match de classement pour la troisième place entre le Brésil et le Mali, prévu également aujourd'hui à Calcutta (17h locales) a été confié à un trio arbitral costaricien dirigé par Ricardo Montero.