DRB TADJENANET Séparation à l'amiable avec Mouassa

La direction du DRB Tadjenanet a décidé de se séparer à l'amiable de l'entraîneur Kamel Mouassa, sept semaines après son arrivée en provenance du MC Alger, a-t-on appris hier auprès du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis. Le départ de Mouassa intervient une semaine après la contre-performance concédée par le «Difaâ» à domicile face au NA Hussein Dey (1-1) en match comptant pour la 8e journée du championnat. La natif de Guelma a dirigé sept rencontres de Tadjenanet avec un bilan de deux victoires, deux nuls et trois défaites. Mouassa devient ainsi le sixième entraîneur à quitter son poste depuis le début de l'exercice en cours après Mourad Rahmouni (JS Kabylie), François Bracci (DRB Tadjenanet), Younes Ifticène (USM El Harrach), Samir Boudjaârane (USM Blida) et Omar Belatoui (US Biskra). En attendant la désignation d'un nouvel entraîneur, la direction du DRBT a confié l'intérim aux deux entraîneurs-adjoints Benketfi, et Boussaâda.