FC PORTO Brahimi reçoit le trophée de meilleur joueur de la saison

L'international algérien, Yacine Brahimi, a été récompensé du trophée de meilleur joueur du FC Porto pour l'année 2017 lors de la cérémonie des «Dragoes De Ouro» (Dragons d'or) qui s'est déroulée mercredi soir à Porto (Portugal). Brahimi n'a pas caché sa joie en recevant ce trophée des mains du nouveau sélectionneur algérien et ancienne vedette du club, Rabah Madjer, le désignant comme meilleur joueur du FC Porto pour la saison écoulée. Il a ainsi remercié ses coéquipiers et déclaré qu'il voulait remporter le championnat avec son club. «Je suis très heureux d'appartenir à ce grand club et à cette grande famille. Je remercie tous mes coéquipiers car sans eux, je n'aurais jamais pu remporter ce trophée. Ça me donne beaucoup de motivation pour la suite», a déclaré Brahimi. «Cette année, les supporters sont extraordinaires. On ne cessera jamais de les remercier et j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout cette saison. Du fond du coeur j'espère qu'on remportera le championnat», a-t-il ajouté.