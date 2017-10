LE MC ORAN CROULE SOUS LES DETTES L'ouverture du capital tarde à sauver les Hamraoua

Le MC Oran croule sous le poids des dettes, au moment où l'opération de l'ouverture du capital social du club de Ligue 1 envisagée par son président, Mohamed Belhadj dit «Baba», fait déjà face à de nombreux obstacles rendant incertain l'avenir de cette formation. «Franchement, je ne pensais pas hériter d'une situation aussi complexe quand j'avais, il y a un peu plus de trois ans, accepté de diriger ce club. En effet, les dettes du MCO sont estimées à des milliards de centimes», a avoué récemment Belhadj après son échec, pour la cinquième fois de rang, de réunir les membres de son conseil d'administration pour justement débattre de la situation financière délicate du club et aussi l'ouverture du capital social de sa société par actions (SPA). En fait, rien ne va entre Belhadj et ses pairs du conseil d'administration depuis déjà un bon bout de temps.

Les deux parties n'arrivent plus à cohabiter, et du coup, le président s'est retrouvé isolé et contraint de faire face seul aux nombreux problèmes du club, en particulier d'ordre financier. Plusieurs anciens joueurs et entraîneurs du Mouloudia ont saisi la justice pour récupérer leur dû non honoré par les prédécesseurs de Belhadj, selon ce dernier. Un acte qui a enfoncé davantage l'actuelle direction du club qui ne sait désormais plus sur quel pied danser, selon les dires de son patron.

Dans ce registre, le club risque même des sanctions sportives de la part de la Ligue de football professionnelle (LFP) s'il n'apure pas ses dettes vis-à-vis de certains anciens joueurs d'ici au 15 décembre prochain. Voilà qui complique davantage les affaires de Belhadj, contraint ainsi de frapper vainement à toutes les portes dans l'espoir de dénicher de nouvelles sources de financement. Face à cette situation, Belhadj, qui avait démissionné de son poste l'été dernier avant de revenir à de meilleurs sentiments faute de prétendants à (sa) succession selon ses dires, a décidé d'ouvrir le capital social de son club dans l'optique d'intégrer de nouveaux actionnaires, une démarche qui bute sur un conflit juridique entre le président et les membres du conseil d'administration, dont l'ex-président Youcef Djebbari. Dans la foulée, les Hamraoua auront à coeur de renouer avec les consécrations. Leur dernier titre en championnat remonte à 1993, alors que la dernière fois qu'ils ont triomphé en coupe d'Algérie c'était en 1996.