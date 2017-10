LEICESTER CITY Claude Puel nouveau coach de Slimani et Mahrez

Le Français Claude Puel a été nommé nouvel entraîneur de Leicester City en remplacement de Craig Shakespeare, limogé le 17 octobre pour mauvais résultats, a annoncé le club 14e du Championnat d'Angleterre de football mercredi.

«Lors de notre processus de sélection d'un nouveau manager, le comité a rapidement établi le profil du candidat dont nous avions besoin pour nous amener vers l'avant, et Claude Puel correspondait parfaitement à ce profil», a expliqué le vice-président du club, Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Le Français de 56 ans, ex-entraîneur de Monaco et de Lyon, était libre depuis qu'il a été limogé de Southampton en juin dernier.

Il sera aux commandes des «Foxes» ou évoluent les internationaux algériens Ryad Mahrez et Islam Slimani, dès dimanche contre Everton en Premier League.