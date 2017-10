MEHDI JEANNIN, GARDIEN DE CLERMONT FOOT "Toujours une fierté de jouer pour mon pays"

Titulaire lors des deux dernières saisons avec Clermont, Mehdi Jeannanin vit un exercice 2017-2018 plus compliqué. L'international algérien est passé numéro 2 au sein du club de Ligue 2 française où il occupe désormais le rôle de doublure, derrière Paul Bernardoni. Une situation forcément délicate pour le gardien de but de 26 ans, qui se contente des matchs de coupes ainsi que des rencontres de l'équipe réserve. «Je manque un peu de rythme. Les repères ne sont pas les mêmes, mais on comble en jouant avec la réserve ou en allongeant certaines séances. Après, j'essaie d'être performant chaque fois que l'on fait appel à moi», a-t-il expliqué au quotidien régional La Montagne.

Appelé pour la première fois en sélection d'Algérie par Christian Gourcuff, Jeannin a été rappelé récemment en Equipe nationale d'Algérie. Eu égard à son nouveau statut en club et le changement de sélectionneur national, Jeannin estime qu'il lui sera plus difficile de revendiquer une place en EN. «C'est toujours une fierté de jouer pour son pays. Après, ça a été compliqué. Le coach a été démis de ses fonctions. Un nouveau vient d'arriver. Mais le problème ne date pas d'hier. Je pense que ça remonte à la Coupe du monde. Avec le nouveau sélectionneur, une dynamique va s'installer. C'est quelqu'un qui privilégie les locaux. Les places vont être chères pour les binationaux qui n'évoluent pas dans des tops clubs. C'est comme ça, il faut l'accepter. J'espère que ça va vite marcher, car je pense qu'on n'est pas à notre place», a-t-il ajouté.

Le portier clermontois était aligné hier soir en 16es de finale de la coupe de la Ligue, son équipe s'est inclinée (2-4) à Toulouse et est donc éliminée.