NA HUSSEIN DEY-USM BEL ABBÈS (AUJOURD'HUI-17H) Les Sang et Or pour se réconcilier avec leurs fans

Par Saïd MEKKI -

Face à une équipe de l'USM Bel Abbès qui veut faire oublier à ses fans sa dernière défaite à domicile, la mission du Nasria est bien difficile.

Le Nasria veut bien une deuxième victoire de la saison aujourd'hui en recevant une équipe de l'USMBel Abbès capable du meilleur comme du pire. Les Sang et Or restent sur un nul probant ramené de Mila face au DRB Tadjenanet. Seulement, aujourd'hui, face à une équipe de l'USM Bel Abbès qui veut faire oublier à ses fans sa dernière défaite à domicile, la mission du NAHD est bien difficile. Sur le plan de l'effectif, en dehors du gardien de but Boussouf qui reste sur une suspension, le coach Nabil Neghiz peut compter sur ses autres joueurs d'autant plus qu'il enregistre avec satisfaction le retour des blessés. Allati, Brahimi, Khacef, Gacemi Ouertani et Laribi sont opérationnels puisqu'ils reviennent de blessures. Neghiz compte donc beaucoup sur ses joueurs «cadres» pour venir à bout d'une équipe coriace comme celle de l'USMBA. Cette dernière a toujours produit de grands matchs dans la capitale. Et les joueurs et le staff du NA Hussein Dey se doivent donc de rester vigilants face à cette équipe belabbésienne, capable de revenir avec le gain du match de la capitale. Zeghnoune estime qu'«il est impératif de se réconcilier avec nos supporters. Et pour ce faire, il faut gagner ce match face à l'USMBA. Ce sera certainement difficile, dira-t-il encore, avant d'ajouter que nous n'allons rien laisser au hasard pour empocher les trois points de la victoire».

Or, les joueurs du coach Cherif El Ouazzani, ne l'entendent pas de cette oreille, puisque eux aussi ne jurent que par la victoire pour se réconcilier également avec leurs fans, surtout qu'ils restent sur une défaite à domicile devant le Paradou AC. D'ailleurs Cherif el Ouazzani l'indique si bien en déclarant, entre autres que «nos joueurs sont bien prêts pour surmonter la dernière défaite face au Paradou. Nous devrons donc être bien méfiants de cette équipe du NAHD en la prenant très au sérieux. Les joueurs ont une bonne prise de conscience et c'est de bon augure», estime le coach de l'USMBA. De son côté, le joueur Mamèche lancera: «Nous ferons tout pour nous racheter devant le NAHD. Notre seul objectif aujourd'hui (ce samedi Ndlr) sera la victoire et rien que la victoire...».

Les Sang et Or sont donc bien avertis...