LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE:AL AHLY-WYDAD CASABLANCA (FINALE ALLER CE SOIR À 18H) Deux clubs du Nord veulent frapper fort

Les Egyptiens du Ahly favoris pour un nouveau sacre

Les Marocains devront donc faire des miracles pour rentrer avec un résultat positif et songer au titre.

Après un long parcours semé d'embûches, la Ligue des champions de la CAF 2017 propose, en guise d'apothéose, une finale opposant deux équipes du Nord du continent: Al Ahly, le club le plus titré, et le Wydad de Casablanca, l'un des doyens du football marocain. Les deux équipes ont beaucoup souffert en demi-finale, surtout le Wydad, qui a eu toutes les peines du monde à éliminer l'USM Alger, avec un nul vierge à l'aller et une victoire (3-1) au retour. Après une défaite (1-2) en déplacement, Al Ahly a réussi à l'emporter (6-2) à domicile. La victoire sur le terrain de Coton Sport est le seul succès obtenu par le Wydad à l'extérieur: en six matchs, il a enregistré un nul sur la pelouse de l'USM Alger et quatre défaites, dont une (0-2) face à Al Ahly en phase de groupes. Les Marocains devront donc faire des miracles pour rentrer avec un résultat positif et songer au titre. De son côté, Al Ahly pourra compter sur son stade de Borg Al Arab où il a déjà obtenu quatre victoires et deux nuls, sans essuyer la moindre défaite. L'attaque égyptienne a fait trembler à deux reprises les filets de l'Espérance de Tunis à Radès en quart de finale, avant de marquer un but à l'extérieur puis six à domicile face à l'Étoile du Sahel au tour suivant. Les joueurs d'Al Ahly essaieront de rééditer ces exploits, mais devront préserver leurs cages cette fois, s'ils veulent augmenter leurs chances de décrocher un nouveau titre. Joueurs à suivre.

La présence des deux clubs en finale doit beaucoup à deux joueurs marocains: Walid Azaro (Al Ahly) et Achraf Bencherki (Wydad), auteurs chacun de quatre buts. Ils ont tous deux l'ambition de finir meilleur buteur de la compétition, après avoir inscrit respectivement un triplé et un doublé dans les matchs retour face à l'Étoile du Sahel et l'USM Alger. A savoir· Amine Atouchi, du Wydad, manquera la finale après avoir reçu un carton rouge au retour face à l'USM Alger. Six joueurs du Wydad manqueront le match retour s'ils prennent un avertissement en Égypte: Ismaïl Haddad, Mohamed Ounajem, Abdellatif Noussir, Badr Gaddarine, Abdeladim Khadrouf, Brahim Nekkach. Six joueurs d'Al Ahly sont également menacés de suspension: Walid Soliman, Moamen Zakaria, Hossam Ashour, Sherif Ekramy, Junior Ajayi et Mohamed Hany. Le Wydad a remporté une Ligue des champions, en 1992, face aux Soudanais d'Al Hilal. Il a perdu une finale, en 2011, devant l'Espérance de Tunis. Entendu... «Nous ne changerons ni notre préparation ni nos entraînements ni la mise en condition mentale. Nous ferons tout pour que l'équipe soit au top défensivement et offensivement. Il faut débuter le match aller en toute confiance, comme tous les matchs cette saison. Nous avons confiance en nos joueurs et nous espérons offrir cette coupe à tout le peuple marocain.» - Houcine Ammouta, entraîneur du Wydad.