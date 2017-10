LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE:USM ALGER-CR BELOUIZDAD (AUJOURD'HUI-18H) Un derby pour chasser le doute

Par Saïd MEKKI -

Une belle affiche algéroise

Le derby algérois entre l'USMA et le CRB prévu aujourd'hui au stade Omar-Hamadi, est un choc entre deux équipes cherchant la confirmation et surtout à réconforter leurs fans respectifs.

Pour l'USM Alger qui a déjà oublié sa dernière élimination pour la finale de la Ligue des champions, reste sur une belle victoire dans un premier derby contre ses voisins de l'USM El Harrach mardi dernier. Les Rouge et noir drivés par le coach contesté par les fans de l'équipe, le Belge Paul Put, jouera donc ce second derby avec la volonté de gagner et ainsi rester dans la dynamique des victoires. D'ailleurs, les joueurs de l'USMA sont avides de retrouver la place de leader avec les trois grosses rencontres en retard qui les attendent. En effet, l'USMA occupe actuellement la 4e place avec un total de 13 points soit à 6 points seulement du leader, l'ES Sétif, alors qu'il lui reste trois matchs en retard face au MCA, à l'US Biskra et justement face à l'ES Sétif. Pour le moment, les Rouge et Noir sont concentrés sur le CRB. Sur le plan de l'effectif, le coach Put veut récupérer Amir Saâyoud dont la blessure à la cuisse l'a déjà stoppé une semaine durant. Mais il s'avère que le joueur en question souffre d'une déchirure musculaire et cela nécessite un repos total pour ne point lui compliquer la situation. On parle déjà de Yaya pour le remplacer. En tout cas, Put ne veut pas changer le «onze» qui a gagné face à l'USMH sauf cas de force majeur. Pour le gardien de but Zemmamouche «c'est un match difficile qui nous attend devant une bonne équipe du CRB sur une bonne dynamique. Il faut donc prendre cette rencontre très au sérieux et surtout la gagner. Et pour ce faire, estime le gardien international des Rouge et Noir «nous devons nous donner à fond pour enchaîner avec une autre victoire...». Et justement, ça ne serait pas facile devant une équipe qui, malgré le fait qu'elle traverse une situation difficile, avec pas moins de cinq matchs nuls, les Rouge et Blanc demeurent, en tout cas, invaincus. Et les joueurs du coach franco-serbe, Todorov veulent bien rester sur cette dynamique et demeurer invaincus. Seulement le staff technique du Chabab aura beaucoup de difficultés dans la mesure où l'infirmerie affiche complet. Les attaquants Arbi et Hamia ainsi que le milieu Tarikat sont out pour blessure. De son côté, Lemhene est toujours convalescent au moment où le défenseur Bouchar est sous le coup d'une suspension. De plus, Belaïli et Chebira sont également incertains car également blessés. Ce qui montre bien que Todorov et son adjoint Bensmain auront fort à faire pour composer un «onze» pouvant tenir face à une bonne équipe de l'USMA. D'ailleurs le coach adjoint du Chabab, Bensmaïn reconnaît que «ce sera difficile devant une équipe de l'USMA avec un effectif renfermant des joueurs de qualité. Mais, fait-il remarquer, nous devons être plus motivés et plus concentrés dans le match pour tenter de rester invaincus...Les débats s'annoncent donc bien chauds dans ce derby qui, comme les autres chocs de ce genre, peut se jouer sur un détail...