AL-SADD Bounedjah signe son 3e but de la saison

L'attaquant international algérien d'Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, a inscrit vendredi soir son troisième but de la saison lors de la défaite concédée face à Al-Rayyan

(1-2), à l'occasion de la

6e journée du championnat qatari. Bounedjah a ouvert la marque après 12 minutes de jeu mais les joueurs adverses ont renversé la vapeur en deuxième mi-temps en inscrivant deux buts. Il s'agit du troisième but de la saison pour l'ancien sociétaire de l'USM El Harrach, après ceux réalisés respectivement face au Qatar SC (3-1) lors de la

4e journée et face à Al-Arabi (3-1) lors de la 5e journée de la «Qatar Stars league». Son compatriote et coéquipier à Al-Sadd, Jugurtha Hamroun, a fait son entrée sur le terrain à la 57e minute de jeu. A l'issue de ce résultat, la formation d'Al-Rayyan rejoint Al-Sadd et Al-Duhaïl à la première place au classement général avec 15 points, mais avec une meilleure différence de buts pour Al-Duhaïl qui compte aussi un match en retard.