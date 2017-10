CHAMPIONNAT ARABE D'AVIRON L'Algérie termine 2e avec 20 médailles

La sélection algérienne d'aviron a terminé à la 2e place au classement du Championnat arabe d'aviron (seniors, juniors et U23), clôturé hier aux berges du lac de Tunis avec un total de 20 médailles dont 9 en vermeil. Outre les 9 sacres, les rameurs algériens ont également remporté 10 médailles d'argent et une en bronze. L'Algérie a été devancée par la Tunisie, pays hôte, dont les rameurs ont décroché 11 médailles d'or, 7 en argent et 1 en bronze. La troisième place est revenue au Maroc avec 2 médailles d'argent et 10 en bronze. 10 pays ont pris part à cette compétition disputée vendredi et samedi à savoir la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, le Liban, les Emirats arabes unis, l'Irak, le Qatar, le Soudan et Djibouti.