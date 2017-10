CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INDIVIDUEL DES ÉCHECS Latrèche Sabrina et Haddouche Mohamed sacrés

Les échéphiles Latreche Sabrina de l'AS Sûreté nationale en dames et Haddouche Mohamed du Sporting de Sidi Bel Abbès messieurs ont été sacrés champion d'Algérie, a l'issue du championnat national individuel des échecs, clôturé jeudi soir à Staouéli (Alger), après cinq jours de compétition.

Chez les dames, Latrèche Sabrina a terminé à la première place avec 11 points devant Mezioud Amine de CE Constantine et Nassr Rania de l'ES Tizi Ouzou qui terminent respectivement deuxième et troisième avec 10,05 et 10 points. Chez les messieurs, la compétition a été largement dominée par le maître Haddouch Mohamed qui a totalisé 21 points devant les échéphiles de

l'AS Sûreté nationale, Bengherabi Khalil avec 11,75 et Salhi Nouressadet avec 11 points. Un fair-play total a régné durant cette compétition de cinq jours, disputée selon le système suisse en sept rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes, dirigée par l'arbitre international Anoun Nasreddine, assisté de cinq arbitres fédéraux. 20 échéphiles, 10 dames et 10 messieurs ont pris part à cette phase finale, jugée d'un niveau technique «appréciable» par les spécialistes présents.

Les champions d'Algérie 2017, Latrèche Sabrina et Haddouche Mohamed représenteront l'Algérie au Championnat arabe, prévu du 20 au 30 novembre prochain à Tanger au Maroc.

Une cérémonie de remise du trophée aux vainqueurs s'est déroulée en présence de membres de la Fédération algérienne des échecs (FAE) et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger.