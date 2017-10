CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE SENIORS DE TENNIS Oran accueillera les épreuves du 1er au 4 novembre

Le championnat d'Algérie se-niors (hommes et dames) de tennis aura lieu du 1er au 4 novembre prochain sur les cours du complexe sportif de l'ASPTT à Oran, a-t-on appris avant-hier de la Ligue oranaise de la discipline, coorganisatrice de l'épreuve avec la Fédération algérienne de tennis. La participation sera ouverte aux athlètes de la première série, les quarts de finalistes du championnat 2e série, les finalistes du championnat d'Algérie juniors et le vainqueur du championnat national cadets, a précisé la même source. Le juge arbitre Sahi Amine dirigera les tableaux, tandis que Tedjini Djemai sera le directeur du tournoi, souligne-t-on de même source. Hamreulaïne Abdelhak (GSP) et Benaïssa Amira (Assn), se sont adjugés les trophées de l'édition 2016 déroulée à Aïn Defla, respectivement chez les messieurs et les dames.