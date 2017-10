CHAMPIONNAT NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FUTSAL Huit équipes présentes à Sidi Bel Abbès

Le championnat national universitaire de Futsal aura lieu du 1er au 3 novembre prochain à Sidi Bel Abbès, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne des sports universitaires. Cette manifestation sportive de trois jours est organisée par la ligue wilaya des sports universitaires de Sidi Bel Abbès en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, dans le cadre des festivités du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale. Ce championnat national regroupera huit équipes universitaires des wilayas d'Alger, Blida, Constantine, Tizi Ouzou, Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès et Oran reparties en deux poules de quatre. Les rencontres auront lieu au niveau des salles omnisports «Adda Boudjellal», «24 Février» et celle de la résidence universitaire C4. Les deux premiers de chaque poule disputeront vendredi prochain les demi-finales.