CHAN 2018 Ça sera l'Ethiopie ou le Rwanda

Alors qu'on évoquait un éventuel repêchage de l'Algérie après le désistement de l'Egypte, la CAF a annoncé que ce sera soit l'Ethiopie soit le Rwanda qui iront au Maroc pour disputer le CHAN 2018. Alors qu'après le désistement de l'Egypte du championnat d'Afrique des nations on parlait d'un remplacement de l'Egypte par une équipe de la zone Nord et donc l'Algérie pouvait être repêchée, c'est finalement une équipe de la zone Centre-Est qui sera choisie. L'argument de la CAF est qu'au départ c'est le Kenya qui devait être l'hôte de l'événement avant qu'il ne soit transféré au Maroc pour des retards dans les préparatifs. C'est ainsi pour garder un équilibre des zones CAF qu'un match de barrage aura lieu entre l'Ethiopie et le Rwanda les 5 et 12 novembre prochain.