EN MANQUE DE TEMPS DE JEU À NAPLES A quand le déclic pour Ounas?

Peut-il percer dès cette saison? Ounas doit prendre le temps de s'adapter à sa nouvelle équipe, mais se doit aussi de progresser rapidement s'il veut s'imposer.

Le Napoli, fringant en ce début de saison, se base sur un collectif bien huilé qui se connaît par coeur et supervisé par les principes tactiques de son entraîneur Sarri. Cela est plus qu'une réussite, mais certains sont victimes de cette situation actuelle. En première ligne, on songe à l'une des rares recrues de l'été, l'Algérien Adam Ounas. Peut-il percer dès cette saison? Ounas doit prendre le temps de s'adapter à sa nouvelle équipe, mais se doit aussi de progresser rapidement s'il veut s'imposer. Il semble, sauf blessure, incapable de déloger le moindre des membres actuels du trident d'attaque napolitain, redoutable de talent et d'efficacité. Depuis un an, Insigne, Mertens et Callejón montrent une complicité indéniable et ne laissent que peu de miettes à de potentiels concurrents. C'est justement cette concurrence qui est l'une des raisons de la venue de Ounas. A court terme, ce joueur a renforcé les options offensives disponibles pour Sarri, et la profondeur de banc, dont on a souvent reproché au Napoli qu'il lui manquait, a été quelque peu comblée. A plus long terme, il s'agira pour l'attaquant des Verts de se rapprocher du statut de titulaire: souvent ailier droit à Bordeaux, il concurrencera ainsi Callejón, dont le rendement est quelque peu en-deçà de celui de ses compères. Avec trois entrées en jeu, pour un penalty provoqué et une passe décisive, le bilan de Adam est maigre. Certes, contre Manchester City et l'Inter, il paraît difficile de juger objectivement les débuts d'un nouveau joueur, mais c'est aussi dans ce genre de matchs qu'il est possible de montrer sa valeur, en tout cas de réanimer une attaque restée amorphe contre ses adversaires (0 but dans le jeu)... Sa situation est donc particulière: son statut grandit, notamment avec la place laissée par Milik, blessé, mais il ne joue quasiment pas. Dernier exemple en date: le déplacement chez le Genoa, une équipe au calibre moindre et où Callejón a délivré une prestation fade. Ounas n'a pas du tout disputé la rencontre. Est-ce inquiétant ou faut-il laisser du temps à Sarri pour perfectionner ce joueur? Pas sûr qu'Ounas ait la patience nécessaire.