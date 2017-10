HAVRE AC Ferhat signe son 2e but de la saison

L'ailier international algérien du Havre AC, Zinedine Ferhat a signé son deuxième but de la saison lors de la victoire décrochée avant-hier soir sur le terrain de Quevilly (2-0) en match comptant pour la 13e journée du championnat de Ligue 2 française.

L'ancien sociétaire de l'USM Alger a ouvert le score pour son équipe à la 14e minute de jeu en gagnant son duel avec le gardien de but adverse. Il avait ouvert son compteur le 8e août dernier face à Nîmes olympique (4-4, aux tab 5-4) en match comptant pour le premier tour de la coupe de la Ligue française. Grâce à ce succès, le club normand remonte provisoirement à la 4e place au classement avec 23 points, à quatre longueurs du leader Reims, qui recevait hier Nancy.

Ferhat (24 ans) occupe la tête du classement des passeurs de la Ligue 2 avec six offrandes devant Julien Faussurier (Stade brestois 29), Diego Rigonato (Stade de Reims), et Romain Del Castillon (Nîmes Olympique) avec cinq passes chacun.

La régularité affichée par Ferhat depuis le début de l'exercice en cours lui a valu d'être désigné meilleur joueur du championnat de Ligue 2 pour le mois d'août écoulé, récoltant 51% des voix prononcées dans le vote. Il a effectué son baptême du feu avec l'Equipe nationale le 7 octobre lors de la défaite concédée par les Verts à Yaoundé face au Cameroun (2-0) en match comptant pour la cinquième journée (Gr.B) des qualifications de la Coupe du monde 2018 en Russie, en faisant son apparition en cours du jeu.

Il avait rejoint Le Havre l'été dernier en provenance de l'USMA pour un contrat de trois saisons.