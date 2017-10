LE CSC LEADER MALGRÉ LE FAUX PAS L'ES Sétif revient en force

Le CS Constantine a conservé le leadership de la Ligue 1 Mobilis, malgré son nul à domicile (1-1) face à l'Olympique de Médéa, en match disputé avant-hier pour le compte de la 9e journée, ayant vu l'Entente de Sétif reprendre la place de dauphin, après sa précieuse victoire (1-2) chez le

MC Oran. Le scénario aurait pu être bien plus dramatique pour le CSC, qui s'était retrouvé mené dès la 4e minute de jeu, après une ouverture du score précoce de Boucherit, et ce n'est qu'à la 51' qu'il a réussi à limiter les dégâts, en arrachant l'égalisation par Lamri (1-1). Un semi-échec qui, malgré tout, permet aux Sanafir de rester seuls à la première place du classement général, avec 18 points, mais en se voyant talonner de très près par l'Entente de Sétif, désormais seule à la deuxième place avec 15 points, après sa victoire (2-1) chez le MC Oran. Un précieux succès dont Zakaria Haddouche a été un des principaux artisans, puisqu'il est l'auteur des deux buts sétifiens aux 1' et 84', alors que Toumi avait inscrit l'unique réalisation de l'équipe locale, d'une belle tête croisée à la 61'. De leur côté, les Harrachis ont très bien réagi après leur défaite (2-0) contre l'USMA, en match retard disputé mardi dernier, en remportant leur deuxième derby contre le Paradou AC (3-2). Benrokia avait donné le ton pour les Jaune et Noir dès la 3', mais les Pacistes ont réussi à égaliser moins de trois minutes plus tard, grâce à Bouchina, avant de prendre l'avantage au score par l'intermédiaire de leur buteur maison, Zakaria Naïdji, auteur du deuxième but à la 32'. Décidés cependant à ne pas repartir bredouilles de Bologhine pour la deuxième fois consécutive en seulement trois jours, les Harrachis ont alors mis le turbo, et ont réussi à égaliser par Mellal, sur penalty à la 45'+1, avant de revenir à la charge à la 61', pour s'offrir le doublé, et faire gagner par la même occasion son équipe (3-2) chez le nouveau promu. Malgré cette victoire, les Harrachis restent premier club relégable, avec sept points, au moment où le Paradou demeure sur le podium, avec 14 unités. Pour sa part, l'autre nouveau promu, l'US Biskra s'est un peu mieux débrouillé, malgré un déplacement difficile chez la JS Kabylie, d'où il a réussi à repartir avec un nul (0-0). Un assez bon résultat, qui permet au clubs des Zibans (avant-dernier) de creuser provisoirement l'écart à quatre points sur l'USM Blida dernier), au moment où la JSK reste scotchée à la 7e place avec 12 points, en attendant le déroulement des autres rencontres, programmées hier.