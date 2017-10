LES POURSUIVANTS NE LÂCHENT PAS LE PODIUM La JSM Skikda prend les commandes

Le bon coup de la journée est à mettre à l'actif de la JSM Béjaïa, qui est allé s'imposer (1-0) chez le MC Saïda, pourtant réputé pour être difficile à manier chez lui et se hisse à la 5e place, avec 14 unités.

La JSM Skikda a profité des faux pas de ses principaux concurrents dans le haut du tableau pour s'emparer seule de la tête du classement de la Ligue 2 Mobilis après sa victoire 2-0 contre l'AS Aïn M'lila, lors de la 8e journée, disputée avant-hier. Un succès assuré par Berramla (41') et Bahloul (52'), mais qui n'aurait pas servi à grand-chose si les autres concurrents avaient gagné, notamment le MO Béjaïa, qui a été tenu en échec à domicile par le RC Relizane (2-2). Après l'ouverture du score par Derrag (3'), les Crabes avaient pourtant bien réagi, en égalisant par Kadri (9'), avant de prendre l'avantage au score par Salhi (27' sp). Mais les Relizanais n'ont rien lâché dans ce match et ont réussi à égaliser (2-2), grâce à Tebbi (35'). Un deuxième revers consécutif pour le MOB, qui restait sur une défaite (1-0) chez le WA Tlemcen, et qui a scellé le sort de l'entraîneur Mustapha Biskri, ayant annoncé sa démission juste après la fin de la rencontre.

Il laisse les Crabes à la deuxième place, avec 17 points, devant l'AS Aïn M'lila, troisième, ex aequo avec l'ASO Chlef, qui de son côté est allé chercher un bon nul de chez le CA Batna (1-1).

Les choses avaient pourtant bien démarré pour le club des Aurès, qui avait ouvert le score par Mahiouz, juste avant la pause, mais les Chélifiens ont réussi à égaliser par l'intermédiaire d'Arab (56'). De son côté, l'ASM Oran s'est difficilement imposée (2-1) contre le mal-classé CRB Aïn Fakroune, puisque, après l'ouverture du score par Khelfallah (27'), les visiteurs avaient réussi à égaliser par Guezaïnia (45'), et ce n'est qu'à la 53' que Hendou a pu leur redonner l'avantage, en transformant un penalty (2-1).

Pour sa part, le WA Tlemcen, qui avait fait tomber l'ancien leader, le MO Béjaïa au cours de la précédente journée, a poursuivi sa bonne marche en allant ramener un bon (0-0) de chez le MC El Eulma, tout comme le GC Mascara, qui a ramené un nul identique de chez l'Amel Boussaâda. Mais ce résultat n'arrange pas vraiment les affaires de ces deux équipes, qui restent scotchées à la 13e place, avec six points chacune.

De son côté, le nouveau promu RC Kouba a tenu bon pendant une heure à Bordj Bou Arréridj, avant de plier devant le CABBA, sur un penalty de Gharbi (1-0). Une défaite amère pour le club algérois, car avant ce but assassin, il s'était procuré un grand nombre d'occasions mais qui malheureusement pour lui n'ont pas eu la réussite escomptée. Le Raed reste donc bon dernier, avec seulement trois points au compteur, alors que le CABBA s'est bien relancé dans la course aux premiers rôles, en se positionnant à la 8e place,

avec 11 unités.