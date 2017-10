TIZI OUZOU 5 milliards de DA pour le stade

Par Kamel BOUDJADI -

Le MJS veut accélérer la cadence des travaux

Le ministre de la Jeunesse et des Sports était hier, en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour prendre part à la clôture du festival du tapis de Aït Hichem.

Lors de son passage dans les stands, Ould El Hadi Ali s'est enquis du déroulement des expositions. Par ailleurs, et dans le but de permettre à cette manifestation de prendre de l'ampleur, le ministre a annoncé une enveloppe d'un million de dinars pour le festival et surtout la tapisserie. Cette enveloppe mobilisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports s'ajoute donc à une autre mise à la disposition des organisateurs par la wilaya de Tizi Ouzou qui est estimée également à un million de dinars. Toujours dans souci d'accélérer la cadence des travaux du chantier du stade de 50 000 places, le ministre a annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 5 milliards de dinars.

En fait, les aides tombent bien, car le secteur de l'artisanat est en plein essor. Connu pour sa participation non négligeable dans l'industrie touristique, le créneau attire de plus en plus pour certaines activités qui reçoivent des subventions. Ce qui n'est hélas pas le cas pour les activités qui ne reçoivent pas. C'est pourquoi, les efforts consentis par les pouvoirs publics pour le développement de l'artisanat sont attendus dans d'autres créneaux tels que la poterie, la bijouterie et plein d'autres métiers qui se meurent à petit feu.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le secteur de l'artisanat est très dynamique. Durant toute l'année, plus d'une dizaine de fêtes se tiennent à travers les villages et les communes. De très grands efforts sont consentis mais certaines fêtes peinent à trouver des financements et on recourt à la recherche de sponsoring à l'instar de la fête de la figue de Lmsella dans la daïra de Bouzeguène. Le financement du secteur doit obéir à plus de technicité, car la période a besoin de plus rationalité mais avec plus d'efficacité. Les critères d'accès à ces financements doivent également être expliqués à tous les organisateurs de ces fêtes, pour ne pas faire régner un sentiment d'injustice démobilisant.

Par ailleurs, le secteur de l'artisanat qui joue un rôle prépondérant dans le développement du tourisme, a besoin de plus d'intervenants. L'organisation des fêtes, foires et autres expositions. L'organisation de ces manifestations est vivement demandée par de jeunes spécialistes de la communication. Gérant pour la plupart des boîtes de communication spécialisées dans l'événementiel, ces derniers veulent être partie prenante dans l'organisation. En effet, ils s'estiment lésés, car l'organisation de ces fêtes est du ressort des spécialistes de l'événementiel et non d'organismes administratifs.

Enfin, notons que la tapisserie de Aït Hichem a acquis la notoriété mondiale depuis plusieurs décennies. Le produit est fortement apprécié à travers les quatre continents. D'autres produits du terroir peuvent accéder à ce rang, mais ils ont besoin d'aide. Une aide financière mais surtout technique.