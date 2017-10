BELENENSES Yebda décisif contre Moreirense

L'ex-international algérien du club portugais de Belenenses, Hassan Yebda, a contribué avant-hier soir à la victoire de son équipe contre Moreirense (3-0) pour le compte de la 10e journée du championnat local, avec un but et une passe décisive à son actif. Le milieu offensif de 33 ans a commencé par servir Bouba, pour l'ouverture du score à la 22', avant de profiter d'une belle passe de Viana, pour inscrire lui-même le deuxième but à la 52'. Yebda, qui a démarré ce match comme titulaire a, par la suite, cédé sa place à Roni (78') et c'est ce dernier qui a clôturé le festival de buts. Deux autres Algériens étaient concernés par ce match, à savoir Billel Aouachria et Hichem Belkaroui qui évoluent sous les couleurs de Moreirense. Le premier était titulaire, alors que le second a été laissé sur le banc.