CLASSEMENT DES BUTEURS DU CHAMPIONNAT CROATE Soudani seul en tête avec 10 buts

L'attaquant international algérien du Dinamo Zagreb, Hilal El Arabi Soudani, a consolidé sa première place au classement des meilleurs buteurs du Championnat croate, en signant un doublé contre Rijeka (3-1), avant-hier lors de la 14e journée. Les choses avaient pourtant mal commencé pour le Dinamo, mené à domicile après seulement neuf minutes de jeu sur un but d'Acosty. Mais la réaction du leader a été sans pitié, puisqu'il a repris l'avantage (2-1) avant la fin de la première mi-temps, avant d'ajouter un troisième but en fin de match. C'est Moro qui a égalisé (29'), avant que Soudani ne s'offre un doublé (40' et 79'), consolidant par la même occasion sa première place au classement des meilleurs buteurs avec 10 réalisations. Ce qui le place devant le Brésilien de Rijeka, Heber (8 buts) et le Suisse Gavranovic, également sociétaire de Rijeka, troisième avec 6 buts. Au classement général, le Dinamo Zagreb est solide leader avec 34 points, devant Osijek (27 pts) et Rijeka (25 pts).