DROITS TV La LFP rappelle le retard de paiement

Le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, a affirmé lors de la dernière réunion du Bureau fédéral que les deux diffuseurs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 accusent des retards dans le paiement des droits. Le groupe public Entv, diffuseur exclusif de la Ligue 1 Mobilis n'a pas encore réglé la 4e tranche de la saison écoulée et la première de la saison en cours. Pour ce qui est de la chaîne privée Dzaïr TV, elle n'a «pas encore réglé le montant relatif à l'achat des droits, mais ses responsables se sont engagés à le faire bientôt». Kerbadj a insisté sur le fait que ces différents retards dans le paiement sont pénalisants pour les clubs. Le Bureau fédéral a réitéré son souhait que le problème soit résolu rapidement, tout en appelant la LFP a trouver une solution pour que la diffusion des matchs de Ligue 2 Mobilis, actuellement suspendue en raison du retard dans le paiement des droits, soit assurée afin de ne pas pénaliser le public sportif et les supporters des clubs engagés dans cette compétition.