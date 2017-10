FC PORTO Brahimi passeur et buteur contre Boavista

Avec un but et une passe décisive, le meneur de jeu international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi a étroitement contribué avant-hier soir à la victoire de son équipe chez Boavista (3-0), pour le compte de la 10e journée du championnat du Portugal. L'Algérien (27 ans) a commencé par donner une passe décisive au Camerounais Aboubakar, pour l'ouverture du score à la 50', avant d'inscrire lui-même un but (85'), alors que Marega avait ajouté entre-temps le deuxième but des Dragons à la 80'. Un précieux succès en déplacement qui permet au FC Porto de consolider sa première place au classement, avec deux longueurs d'avance sur le Sporting Lisbonne et cinq sur Benfica.