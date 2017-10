NAPLES Manchester City veut Ghoulam cet hiver

Alexis Sanchez à Manchester City? C'était le souhait de Pep Guardiola et des Skyblues l'été dernier. Mais Arsenal a choisi de garder son international chilien, malgré un contrat qui s'achève en 2018. Et ce notamment parce que les Gunners n'ont pas réussi à faire signer le Monégasque Thomas Lemar... Toujours est-il que, malgré certaines rumeurs, City ne reviendra pas à la charge cet hiver. Une information du Mirror, qui laisse toutefois entendre que le leader du championnat d'Angleterre ne restera pas inactif durant le mercato qui arrive. Guardiola aimerait s'attacher les services d'un arrière gauche, en raison de la blessure de Benjamin Mendy et aurait l'international algérien du Napoli, Faouzi Ghoulam, dans le viseur. Un joueur qui, comme Alexis Sanchez, sera libre l'été prochain.