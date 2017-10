LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE:L'USMA REVIENT PROGRESSIVEMENT La JS Saoura coleader avec le CSC

Les Bécharis ont repris confiance après un début de saison difficile

Demi-finalistes malheureux en Ligue des champions, les Usmistes se sont replongés dans le Championnat national en remportant un premier derby contre l'USM El Harrach (2-0), avant d'enchaîner trois jours plus tard par le Chabab, qu'ils ont étrillé (4-0).

L'USM Alger a écrasé le CR Belouizdad (4-0) dans un derby à sens unique, disputé avant-hier soir au stade de Bologhine pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Mobilis, ayant vu le MC Alger repartir avec une précieuse victoire (2-1) de son déplacement chez la lanterne rouge, l'USM Blida, au moment où la JS Saoura s'est emparée seule de la deuxième place, après sa victoire (4-2) contre le DRB Tadjenanet. Demi-finalistes malheureux en Ligue des champions, les Usmistes se sont replongés dans le Championnat national en remportant un premier derby contre l'USM El Harrach (2-0), avant d'enchaîner trois jours plus tard par le Chabab, qu'ils ont étrillé (4-0), grâce à Benmoussa (7'), Ziri-Hammar (13' sp) et Derfalou, auteur d'un doublé (23' sp et 40'). Un deuxième succès consécutif pour les Rouge et Noir, grâce auquel ils rejoignent l'Olympique de Médéa à la 9e place, avec 11 points, tout en ayant trois matchs en retard, susceptibles de les aider à améliorer un peu plus leur classement. De son côté, le CRB, dont c'était la première défaite en championnat cette saison, régresse à la 4e place, qu'il partage avec le Paradou AC, avec

14 points chacun. A Blida, plus rien ne va pour l'USMB locale, n'ayant remporté aucun succès en

neuf matchs.Le dernier club en date à avoir vendangé dans ses malheurs, c'est le MC Alger, ayant réussi à repartir avec une précieuse victoire (2-1). Après l'ouverture du score par Nekkache (8'), les Blidéens avaient cru l'espace d'un court instant qu'ils allaient peut-être inverser la tendance, après l'égalisation de Limame (63'). Mais le capitaine mouloudéen, Abderrahmane Hachoud, a surgi à la 88e et a anéanti leurs espoirs

(2-1).

Un précieux succès pour le Doyen, qui se hisse à la 7e place, avec 12 points, au moment où l'USMB reste lanterne rouge avec seulement deux unités au compteur. De son côté, le NA Hussein Dey a très mal démarré son match contre l'USM Bel Abbès, avant de se ressaisir et de limiter les dégâts, puisque, après avoir raté un penalty par Harrag (35'), puis concédé l'ouverture du score devant Bouguelmouna (62'), les Sang et Or ont plus ou moins sauvé les meubles à la 66e, en égalisant par Oukal (1-1). Un semi-échec à domicile, qui maintient le Nasria dans le ventre mou du classement, avec neuf points, au moment où l'USMBA se hisse dans la première partie du tableau, avec douze unités. A l'instar du Nasria, la JS Saoura a mal démarré son match contre le DRB Tadjenanet, puisqu'elle a commencé par concéder l'ouverture du score devant Demane (3'), avant de renverser la vapeur, entre autres grâce à son buteur-maison Mustapha Djallit, auteur d'un triplé aux 6' (sp), 28' et 51', alors que l'ancien usmiste, Bourdim, a clôturé le festival, en ajoutant un 4e but à la 84'.

Un excellent résultat, qui propulse la JSS sur la deuxième marche du podium, qu'elle occupe désormais seule avec 17 points, alors que le DRBT reste bloqué à la 12e place, avec neuf unités au compteur. Vendredi, en ouverture de cette 9e journée, c'est le CS Constantine qui avait réussi la meilleure affaire, en conservant la première place du classement général, malgré son nul à domicile face à l'Olympique Médéa (1-1), au moment où l'Entente de Sétif s'était emparée seule de la troisième place, après sa précieuse victoire chez le MC Oran (1-2).